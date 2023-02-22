3 شهداء و35 إصابة باشتباكات مع الاحتلال في نابلس

استشهد مواطنان صباح اليوم الأربعاء وأصيب خمسة وثلاثين آخرين برصاص الاحتلال بينها أربعة بحالة خطيرة خلال اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

🛑 تغطية صحفية: "جيب عسكري (إسرائيلي) يعيث فسادا في سوق الخضار بنابلس خلال اقتحامه وعشرات الجيبات للمدينة". pic.twitter.com/yrt6XE1V1p — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 22, 2023

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الخاصة تسللت إلى البلدة القديمة، وحاصرت منزلا يتواجد فيه عدد من المقاومين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شهيدي نابلس هما عدنان سبع بعارة (72 سنة)، ومحمد خالد عنبوسي (25 سنة) والشهيد الطفل تامر نمر أحمد ميناوي ( ١٤ عاماً ).

وأضافت أن اشتباكات اندلعت بين المقاومين والقوة الخاصة، ما دفع الاحتلال لإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة.