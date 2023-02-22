الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

بينهم طفل ومسن

3 شهداء و35 إصابة باشتباكات مع الاحتلال في نابلس

الاقتحام
الاقتحام

الضفة- الرسالة نت

استشهد مواطنان صباح اليوم الأربعاء وأصيب خمسة وثلاثين آخرين برصاص الاحتلال بينها أربعة بحالة خطيرة  خلال اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الخاصة تسللت إلى البلدة القديمة، وحاصرت منزلا يتواجد فيه عدد من المقاومين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شهيدي نابلس هما عدنان سبع بعارة (72 سنة)، ومحمد خالد عنبوسي (25 سنة) والشهيد الطفل تامر نمر أحمد ميناوي  ( ١٤ عاماً ).

وأضافت أن اشتباكات اندلعت بين المقاومين والقوة الخاصة، ما دفع الاحتلال لإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/278233

كلمات مفتاحية

الاحتلال نابلس

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر