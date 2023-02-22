9 شهداء و70 إصابة.. الاحتلال يرتكب مجزرة في نابلس والقسام يحذر: صبرنا بدأ ينفذ

استشهد تسعة مواطنون صباح اليوم الأربعاء وأصيب سبعون آخرون برصاص الاحتلال، بينها أربعة في حالة خطيرة خلال اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

🛑 تغطية صحفية: "جيب عسكري (إسرائيلي) يعيث فسادا في سوق الخضار بنابلس خلال اقتحامه وعشرات الجيبات للمدينة". pic.twitter.com/yrt6XE1V1p — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 22, 2023

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الخاصة تسللت إلى البلدة القديمة، وحاصرت منزلا يتواجد فيه عدد من المقاومين.

الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، قال إن المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة المحتلة وصبرها آخذ بالنفاد.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شهداء نابلس هم عدنان سبع بعارة (72 سنة)، ومحمد خالد عنبوسي (25 سنة) والشهيد الطفل تامر نمر أحمد ميناوي ( ١٤ عاماً) والشهيد مصعب منير محمد عويص ( ٢٦ عاماً ) والشهيد حسام بسام اسليم ( ٢٤ عاماً ) والشهيد محمد عمر أبو بكر ( ٢٣ عاماً ).

وأضافت أن اشتباكات اندلعت بين المقاومين والقوة الخاصة، ما دفع الاحتلال لإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة.