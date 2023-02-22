تُخرج 400 طالب.. أكاديمية المسيري للبحوث والدراسات تنظم حفلا لتخريج كوكبة من طلبتها

احتفلت أكاديمية المسيري للبحوث والدارسات بتخريج دفعة من طلبة دبلومة "الانتخابات الصهيونية وأثرها على الواقعين الفلسطيني والصهيوني".

وشهد الحفل الذي نظم عبر تقنية (ZOOM)، تخريج 400 منتسب بالدبلومة، وسط حضور لفيف من المثقفين والنشطاء والمهتمين بالقضية الفلسطينية.

وضمت الدبلومة عددًا من المنتسبين لها من الجنسيات المختلفة وتعتبر السابعة التي تنظمها الأكاديمية ضمن برامجها المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وبدء الحفل بترحيب مديرة الأكاديمية إسلام العالول بالحضور والخريجين، والتي باركت تخرج 400 طالب بعد إتمام متطلبات التخرج وحضور اللقاءات وتقديم الامتحان وإتمام المشروع.

وعن طبيعة مشاريع التخرج قالت العالول: "إن المشاريع تعددت بأشكالها ما

وأشارت العالول أن 33% من الخريجين يتوزعون على 25 دولة عربية وغير عربية، حيث تفوق البرنامج على سابقاته بنسبة حاملي الشهادات العليا واللذين بلغت نسبتهم 35% تقريبا

فيما تراوحت أعمار 70% من الخريجين بين 30-66 عامًا، بينما بلغ عدد منتسبي الأكاديمية بعد عامين من انطلاقها أكثر من 5 آلاف منتسب، في حين بلغ عدد خريجي الأكاديمية بعد عامين من انطلاقها 2342 خريجا.

وفي كلمة للخريجين أعربوا خلالها عن شكرهم وتقديرهم لجهود الأكاديمية بخدمة القضية الفلسطينية وأهمية إيصال معارفها وهمومها للجميع، فضلًا عن الدور الذي تؤديه الأكاديمية وما تقدمه من مجهودات من خلال الدورات والندوات