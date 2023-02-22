(إسرائيل): عملية نابلس تؤكد عدم الاتفاق على وقف الاقتحامات

قال مراسل إذاعة كان العبرية إن بعد يومين من استجابة السلطة الفلسطينية لطلب أميركي بسحب قرار يدين الاستيطان والإجراءات (الإسرائيلية) في مجلس الأمن الدولي مقابل وعود أميركية بتقييد عمليات جيش الاحتلال (الإسرائيلي) بالضفة، قام الأخير بعملية واسعة في نابلس.

وأضاف مراسل كان خلال حديثه عما جرى في نابلس: "العملية اليوم كانت مهمة لاستكمال استهداف مجموعة عرين الأسود، وهي تأكيد لما قاله قائد الجيش في الضفة يهودا فوكس بأنه لا يوجد التزام بوقف أي عمليات وأنه كلما كان هناك هدف يجب العمل ضده.

كشف موقع واللا نيوز العبري عن تفاصيل التفاهمات التي تمت بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال (الإسرائيلية).

وأفاد الموقع نقلا عن مصدرين (إسرائيليين)، اليوم الاثنين، أن التفاهمات تنص على التزام (إسرائيل) بتجميد لعدة شهور خطط بناء إضافية في المستوطنات، وتجميد لعدة شهور هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وأشار إلى أن التفاهمات نصت أيضا على التجميد إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في المناطق المصنفة "ج" لشهور.

وبيّن أن من ضمن التفاهمات تقليل عمليات الإقتحام (الإسرائيلية) للمدن الفلسطينية.

ونقل الموقع العبري عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إن الإدارة الأمريكية التزمت بدعوة رئيس السلطة محمود عباس لواشنطن خلال العام القادم للقاء الرئيس الأمريكي بايدن مقابل تأجيل التصويت ضد الإستيطان في مجلس الأمن القومي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة التزمت أمام السلطة على تقديم طلب لـ(إسرائيل) لفتح القنصلية الأمريكية في القدس.

وبيّن أن (إسرائيل) وافقت على إجراء بعض التغييرات في مجال الضرائب على جسر اللنبي حيث ستدخل لموازنة السلطة أكثر من 200 مليون شيكل سنوياً.

في المقابل، أفاد المصدر المطلع أن السلطة الفلسطينية وافقت على تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعها المنسق الأمني الأمريكي مايك فنزل لإعادة سيطرة السلطة على جنين ونابلس.

وأشار إلى موافقة السلطة الفلسطينية على العودة لمحادثات لإعادة التنسيق الأمني مع (إسرائيل).

كما تحدّث موقع "واللا" العبري مساء الإثنين، عن قناة محادثات وصفها بـ "السرية والمباشرة" بين مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومكتب رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، لبحث "سبل منع التصعيد"

وذكر الموقع العبري في تقرير حمل عنوان "القناة السرية للمحادثات بين مكتب نتنياهو ومكتب أبو مازن"، أنّه ومنذ أكثر من شهر تجري محادثات مباشرة بين رئيس مجلس الأمن القومي (الإسرائيلي) تساحي هنغبي، ومستشار رئيس السلطة الفلسطينية، وأمين سرّ منظمة التحرير، حسين الشيخ، من أجل بحث سبل منع التصعيد.

وأضاف أنّ حسين الشيخ وتساحي هنغبي اجتمعا في الأيام القليلة الماضية لصياغة التفاهمات التي أدّت إلى سحب مشروع قرار للتصويت في الأمم المتحدة، ضدّ المستوطنات.

وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي، :"إن الخطة الأمريكية التي وافقت عليها السلطة تهدف في شقها الأمني للقضاء على المقاومة بالضفة الغربية وإعادة الثقة ومنع الإجراءات الأحادية لحماية حل الدولتين".

وأضاف عبد العاطي، مساء الأحد "أما الشق السياسي للخطة فيرتكز على مطالبة السلطة بوقف التحركات أمام الأمم المتحدة بما في ذلك إلغاء جلسة مجلس الأمن بشأن للتصويت على جرائم الاستيطان الاستعماري ومنع التصعيد في مقابل يوقف الاحتلال خطط البناء في المستوطنات وإخلاء وهدم المنازل".

وتابع "قبول قيادة السلطة بالخطة الأمريكية يعني استمرار الرهان على الأوهام وقبولها بطلب وقف التصويت أمام مجلس الأمن على مشروع قرار يجرم الاستيطان الاستعماري يشكل فضيحة جديدة وطعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني".

وأكد عبد العاطي أن موافقة السلطة على الخطة الأمريكية يمس بصورة ومصداقية خطوات عزل ومقاطعة ومحاسبة الكيان الصهيوني وحكومته الفاشية والعنصرية على جرائمها وارهابها المنظم بحق الفلسطينيين ويتعارض مع قرارات الإجماع الوطني.

وشدد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، على أن موافقة السلطة على الخطة الأمريكية يمنح الفرصة للاحتلال للاستمرار في سياساته العنصرية وجرائمه بحق الأسرى والضفة الغربية وخاصة مدينة القدس وفرض سياسات الأمر الواقع.