إدانة رسمية وفصائلية لجريمة اغتيال شهداء نابلس

أدانت الرئاسة والحكومة وفصائل فلسطينية اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تسعة فلسطينيين، في مجزرة وسط مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، داعيةً إلى الانتقام لدمائهم، وتصعيد أعمال المقاومة.

والشهداء هم: المُسن عدنان سبع بعارة (72 عامًا)، محمد خالد عنبوسي (25 عامًا)، تامر نمر أحمد ميناوي (33 عامًا)، مصعب منير محمد عويص (26 عامًا)، حسام بسام اسليم (24 عامًا)، محمد عمر أبو بكر (23 عامًا)، وليد رياض الدخيل (23 عامًا)، والمُسن عبد الهادي عبد العزيز أشقر (61 عامًا)، والشهيد محمد فريد شعبان ( عاماً).

وأعلنت القوى والفعاليات الوطنية وفصائل العمل الوطني في محافظة نابلس، الإضراب الشامل ليوم غدٍ الخميس حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا على أرض المحافظة.

واعتبرت الجبهة الشعبيّة، أنّ استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة، هو محاولة للعودة من جديد إلى دائرة النار التي ستحرق لهيبها الاحتلال ومخططاته.

وأشارت الجبهة إلى أنّ هذا التصدي المشرّف من قِبل المقاومين لقوات الاحتلال هو الرد الطبيعي على العدوان المفتوح، بحيث يواصل أبطال المقاومة تقديم أروع صور الصمود والاستبسال في صد هذا العدوان، مطالبة بتوفير الإمكانات اللازمة والاستعداد لخوض معركةٍ طويلة مع هذا الاحتلال.

وشددت لجان المقاومة أن الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي سيبقى مفتوحا ومستمرا ولن يتوقف بارتقاء الشهداء، بل ستزداد جذوة المقاومة اشتعالا حتى دحر العدو عن الأرض المحتلة.

وأضافت أن الشعب الفلسطيني سيواصل طريق الجهاد والمقاومة، مشددة أن جرائم الاحتلال لن تكسر من عزيمته عن مواجهة آلة القتل والدمار الإسرائيلية.

ودعت أن تكون دماء الشهداء دافعا قويا ووقودا للتصدي لجرائم الاحتلال، وقطعان المستوطنين الذين يستهدفون الأرض والشعب والمقدسات الفلسطينية.

ولفتت المقاومة الشعبية إلى أن استمرار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، هو عمل إرهابي منظم يفضح مدى الحقد والعدوان الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن إجرام الاحتلال في ساحات الوطن، سيرفع من فاتورة الحساب التي سيدفعها و على عدوانه وجرائمه، مشددة أن تصاعد العمليات والمقاومة هو السد والسبيل الوحيد للجم الاحتلال.

وأوضحت حركة "المجاهدين" أن اغتيال المقاومين في محافظة نابلس، لن ينهي حالة المقاومة بالضفة، مؤكدة أن تصعيد المواجهة مع المحتل هو السبيل الأنجع للجم العدوان الإسرائيلي.