الجهاد: مجزرة نابلس رد على سحب السلطة لمشروع الاستيطان من مجلس الأمن

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، إن مجزرة نابلس هي رد صهيوني على سحب السلطة لمشروع الاستيطان من مجلس الأمن.

وأكّد المدلل لـ(الرسالة نت)، أن شعبنا الفلسطيني لن يصمت على جرائم الاحتلال، وأنه لا أمن ولا استقرار له طالما يحتل شبرا من أرضنا.

وأضاف: "المقاومة لن تجعل الاحتلال منفلت الأيدي تجاه أبناء شعبنا أو متغولا عليه، والمقاومة في غزة يدها على الزناد، وهي رهن إشارة من المقاومة بالضفة".

وأشار المدلل إلى أن غزة حاضرة وتراقب ما يمارسه الاحتلال.

وذكر أن العدو يعيش أمام تخوف كبير تجاه إمكانية تصعيد الأوضاع في رمضان قائلا: "إذا استمر العدو في جرائمه، فإن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وسيكون رد المقاومين مؤلما".

وحذر من تعلق السلطة بسياسة الأوهام والتسوية في ظل استمرار تغول الاحتلال على الدماء بمزيد من القتل والاستيطان.

وختم بالقول: "شعبنا في حل من أمر السلطة، وهو من يدافع عن نفسه، والمقاومة لن تترك شعبنا بمفرده".