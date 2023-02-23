حزب الله يدين عدوان نابلس: المقاومة ستلقن الاحتلال دروساً

أصدر حزب الله (المقاومة الإسلامية في لبنان)، بياناً دان فيه بشدة العدوان (الإسرائيلي) على نابلس، الأربعاء، والذي راح ضحيته 11 شهيداً فلسطينياً، و أكثر من 100 إصابة بالرصاص الحي.

وتقدّم حزب الله في البيان "من الشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة كافة، لا سيما ‏حركة الجهاد الإسلامي، بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الأبرار، الذين سطروا ‏ملاحم البطولة والإباء في مدينة نابلس، وواجهوا آلة الإرهاب والعدوان الصهيوني ‏بصبر وثبات".

وأكّد حزب الله أنّ "إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف المدنيين الأبرياء بكل وحشيّة ‏وقسوة، يؤكد أن هذا العدو لا يردعه عن غيه إلا بندقية المقاومين وسواعدهم ‏الشريفة، التي ستلقن العدو دروساً تكشف له مدى حماقته وتضع حداً لغطرسته ‏وإرهابه".‏

وجدد حزب الله "تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه في كل ‏الخيارات التي تتخذها قياداته الشريفة والتي تحفظ أمنه وتحرر أرضه".‏