حزب الله يدين عدوان نابلس: المقاومة ستلقن الاحتلال دروساً

أصدر حزب الله (المقاومة الإسلامية في لبنان)، بياناً دان فيه بشدة العدوان (الإسرائيلي) على نابلس، الأربعاء، والذي راح ضحيته 11 شهيداً فلسطينياً، و أكثر من 100 إصابة بالرصاص الحي.
وتقدّم حزب الله في البيان "من الشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة كافة، لا سيما حركة الجهاد الإسلامي، بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الأبرار، الذين سطروا ملاحم البطولة والإباء في مدينة نابلس، وواجهوا آلة الإرهاب والعدوان الصهيوني بصبر وثبات".
وأكّد حزب الله أنّ "إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف المدنيين الأبرياء بكل وحشيّة وقسوة، يؤكد أن هذا العدو لا يردعه عن غيه إلا بندقية المقاومين وسواعدهم الشريفة، التي ستلقن العدو دروساً تكشف له مدى حماقته وتضع حداً لغطرسته وإرهابه".
وجدد حزب الله "تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه في كل الخيارات التي تتخذها قياداته الشريفة والتي تحفظ أمنه وتحرر أرضه".