دعوات للتظاهر في حيفا ومنطقة البطوف تنديدًا بمجزرة نابلس

أعلنت عدة حراكات بأراضي 48 عن تظاهرات احتجاجية تنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) على مدينة نابلس، الذي أسفر عن ارتقاء 11 فلسطينيا.

ودعا كل من حراك حيفا والتجمع الطلابي وحركة شباب حيفا الفلسطينيين للحشد والمشاركة في التظاهرة المنددة بالعدوان (الإسرائيلي) على نابلس اليوم الخميس، في تمام الساعة الـ 8 مساءًا في ساحة الأسير في حيفا.

وأعلن كل من الجبهة، والحزب الشيوعي والشبيبة الشيوعية لوقفة احتجاجية ومنددة بالعدوان على نابلس، يوم غدٍ الخميس، عند مفرق جميجمة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر عشرات الفلسطينيين في مدينة أم الفحم تنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) على مدينة نابلس، ورصدت وسائل إعلام، مجموعة من الشعارات التي رفعها المتظاهرون وأبرزها: "من أم الفحم تحية لنابلس الأبية"، "(إسرائيل) دولة إجرام"، "الاحتلال أصل الإرهاب".

وكانت اللجنة الشعبية في أم الفحم قد دعت للحشد في تظاهرة على مدخل المدينة، استنكارًا للعدوان الذي شنه الجيش (الإسرائيلي) على مدينة نابلس والذي راح ضحيته 10 فلسطينيين.

وتأتي هذه التظاهرات في أعقاب العدوان على نابلس والذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "بحسب البيانات المتوفرة لدينا، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000 على الأقل، حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء (61 شهيدًا) خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية".

الجرمق