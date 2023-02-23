(إسرائيل) تضرب السلطة على قفاها مرَّتين

أصعب ضربة ممكن أن تتلقاها، عندما تكون على قفاك، والضرب على القفا مصطلح يُستخدم لوصف الخيبة في التعامل مع أمر ما أو لوصف خداع وغدر وخيانة، وفي حالة السلطة الفلسطينية، فإنها وللأسف تبدو مستمتعة بالضرب على قفاها على يد (إسرائيل)، الكيان النجس المحتل لأرضنا.

وبينما تتوارد إلى الذهن عبارة (اضرب كمان عاوز أتوب) التي وردت في أحد الأفلام المصرية، لا يبدو أن السلطة لديها نية بالتوبة والتوقف عن فضائحها وسلوكها المخزي.

فبعد يومين على فضيحة سلطة محمود عباس بسحبها مسودة قرار يدين (إسرائيل) في مجلس الأمن الدولي، وجَّه العدو الصهيوني ضربة على قفا السلطة، بإقدامه على ارتكاب مجزرة في نابلس راح ضحيتها 11 شهيدا وأكثر من 100 جريح عدد منهم في حالة حرجة.

وتعبيرا عن حالة الاستهبال التي تعيشها قيادة السلطة، قال عضو مركزية فتح، عباس زكي إنه كان من المفترض التوقيع على اتفاق جديد بين (إسرائيل) والسلطة في 26 من الشهر الجاري، لكن (إسرائيل) "غدرت بنا ونفذت عمليتها في نابلس".

وقبل أن تستفيق السلطة من وقع الضربة، صادق ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني، الليلة الماضية، على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية بشكل نهائي في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن المجلس سينعقد مرة أخرى اليوم، ويصادق على بناء 4 آلاف وحدة أخرى، وهذا العدد هو الأكبر من حيث الوحدات السكنية الاستيطانية التي يتم المصادقة عليها خلال العامين الماضيين بحسب الموقع.

الخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام حمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية الفظائع التي يرتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) في الضفة الغربية المحتلة.

وبينما قال في تصريحات لقناة الجزيرة إن الفئة التي تنسق أمنيا مع الاحتلال معزولة شعبيا، انتقد صيام بشدة سحب السلطة مسودة قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن، مؤكدا أن مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لرئيس السلطة محمود عباس كانت كافية لتغيير كل شيء، وأصبح الاستيطان مجرد عقبة في طريق السلام، وأقحمت فقرة في مشروع البيان تطالب السلطة بمقاومة "الإرهاب".

وكانت مسودة القرار تشير إلى "أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها شرقي القدس- ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي".

فإلى متى ستستمر السلطة في غيها وغيبوبتها الوطنية؟، وكم ضربة على قفاها ممكن أن تجعلها تستفيق وتعود إلى رشدها؟، الإجابة مطلوبة من الجهات الوطنية الشريفة التي يقع على عاتقها وقف المهزلة.