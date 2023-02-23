دعوات بالخليل للمشاركة في فعاليات الغضب وفاءً لدماء شهداء نابلس

انطلقت دعوات شبابية في محافظة الخليل اليوم الخميس، للمشاركة في فعاليات الغضب وفاءً لدماء شهداء نابلس، والذين ارتقوا أمس برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي).



ودعا الحراك الشبابي في محافظة الخليل للمشاركة في فعاليات الغضب، وفاءً لدماء شهداء نابلس، وإشعال نار المواجهة مع الاحتلال في مناطق التماس.



وارتقى أمس 11 شهيداً خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس ومحاصرة أحد المنازل، ومن بينهم ابن حركة حماس المجاهد حسام بسام اسليم 24 عاماً أحد مقاتلي مجموعات عرين الأسود.



وسادت حالة من الحداد والإضراب الشامل اليوم، في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، تضامناً مع أهل نابلس، وتنديداً بجريمة الاحتلال وإكراماً لأرواح الشهداء.



وعمّت حالة من الغضب أوساط الفلسطينيين، وسط استنكارٍ واسع للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس، وأسفرت عن 11 شهيداً وأكثر من 100 إصابة بينها 6 إصابات خطيرة على الأقل.