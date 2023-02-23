64 شهيدًا فلسطينيًا بالضفة وغزة منذ مطلع 2023

استشهد 64 فلسطينيًا بينهم أطفال ومسنون، برصاص واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم الخميس ( 23 شباط/ فبراير).

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في إحصائية نشرتها اليوم وحصلت "الرسالة نت" على نسخة منها، أن من بين إجمالي الشهداء 16 طفلًا و5 مسنين، وسيدة.

وتوزعت أعداد الشهداء جغرافيًا كالتالي: 22 شهيدًا من محافظة جنين، 17 من نابلس، 6 القدس، 6 الخليل، 5 أريحا والأغوار، 2 رام الله والبيرة، 2 بيت لحم، وشهيد واحد في كل من؛ قلقيلية وطوباس وسلفيت، وقطاع غزة.

وبيّنت الصحة، أن من بين الشهداء، اثنين استشهدا نتيجة إصابتهما بـ "حروق"، ومواطن آخر ارتقى عقب استنشاق الغاز السام الذي يطلقه جيش الاحتلال خلال المواجهات.

ولفتت النظر إلى أن أسيرًا فلسطينيًا استشهد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي مُورست بحقه؛ وهو الأسير أحمد بدر أبو علي (48 عامًا) من الخليل.

وبحسب البيانات المتوفرة لدى وزارة الصحة، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000، حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء (63 شهيدًا) خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية.