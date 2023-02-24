تشييع الشهيد محمد الجوابرة في الخليل

شيع مئات الفلسطينيين في الخليل جنوب الضفة الغربية، ظهر اليوم الجمعة، الشهيد محمد الجوابرة (22 عامًا)، والذي ارتقى بعد إصابته برصاصة (إسرائيلية) مباشرة في الرأس في مخيم العروب.

وقالت مصادر محلية في الخليل، إن المشيعين نقلوا جثمان الشهيد "الجوابرة" إلى مسقط رأسه، حيث ألقت عائلته عليه نظرة الوداع الأخيرة.

وجاب موكب تشييع الشهيد شوارع المخيم قبل الصلاة عليه في مدرسة بنات العروب، وموارته الثرى في مقبرة المخيم.

وفجر اليوم، استُشهد الشاب محمد إسماعيل جوابرة (22 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت أمس الخميس في مخيم العروب شمال مدينة الخليل.

والشهيد "جوابرة" ملازم في جهاز الشرطة الفلسطينية، أصيب برصاص قناصة الاحتلال، أثناء مساعدته لجيرانه بالقرب من منزله في المخيم، حيث تعمد جنود الاحتلال إطلاق الرصاص الحي بكثافة صوب منازل المواطنين في المخيم.