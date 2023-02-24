خطيب الجمعة بالحرم المكي يستنكر تدنيس الاحتلال وعدوانه على القدس والمسجد الأقصى

استنكر خطيب الجمعة اليوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ عبد الرحمن السديس، انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى وتدنيسه المستمر.

وقال السديس:" ندين ونستنكر محاولات الاحتلال المتكررة المساس بمقدسات المسلمين في كنف المسجد الأقصى المبارك وساحاته".

وندد خطيب الحرم المكي، اعتداءات الاحتلال على أهل المسجد الأقصى، ورواده ومجاوريه واعتداءاته على الشعب الفلسطيني في مدينة القدس ومدن فلسطين.

وأكد السديس أن هذه الاعتداءات، ومثلها حرق القرآن الكريم إرهاب مرفوض لن يزيد المسلمين إلا تمسكا بكتاب الله العظيم حفظا وعملا وقولا وفعلا.

وأدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن نحو 70 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل وخاصة من طمرة، ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين للأقصى، وفرضت إجراءات مشددة تخللها تفتيش للأهالي.



واعتدى جنود الاحتلال بالهراوات والضرب على المصلين قرب باب الأسباط، ومقبرة باب الرحمة خلال توافدهم للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم قرب مقبرة باب الرحمة، ومنطقة باب العامود.