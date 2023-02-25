رمضان 2023.. تعرف على عدد ساعات الصيام في القاهرة، مع اقتراب شهر رمضان 2023، ارتفعت نسبة محركات البحث "غوغل"، في هذه الأيام عن معرفة عدد ساعات صيام شهر رمضان1444، في الكثير من البلدان.

و يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م ( يوم الرؤية ) .

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عدد ساعات الصيام

موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام فى أول أيام شهر رمضان 2023، وذلك وفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1444 هجريا في مصر.

ووفقا للحسابات الفلكية التي أعدها معهد الفلك وحسابات هيئة المساحة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان، مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة.

السحور 2:09

إمساك 4:09

الفجر 4:29

الشروق 5:56

الظهر 12:02

العصر 3:30

المغرب 6:08

العشاء 7:26

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم.

موعد شهر رمضان 2023

من المتوقع أن يكون أول أيام رمضان المبارك يوم 23 مارس 2023، ويتم استطلاع الهلال للعام الهجري يوم 29 شعبان 1444 هـ، بحسب دار الإفتاء المصرية.

وتشير الحسابات الفلكية التي أعلنها أن هلال 1444هـ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة و24 دقيقة بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء الموافق 29 من شعبان هـ.

وبالعام الميلادي يكون يوم 21 مارس 2023، وذلك اليوم سوف يكون يوم الرؤية لاستطلاع هلال رمضان المبارك.

وعادًة ما تختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد إلى أخرى، إذ تعتمد بعض الدول على الرؤية الشرعية بينما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية.

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