عشرات الآلاف يشاركون في مسيرات ضد حكومة نتنياهو

تظاهر عشرات الآلاف (الإسرائيليين)، مساء السبت، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي، في عدة مدن، احتجاجًا على حكومة اليمين المتطرف التي يترأسها بنيامين نتنياهو، وسياساتها خاصة فيما يتعلق بما يسمى "الإصلاحات القضائية".

وشارك نحو الآلاف في التظاهرة الرئيسية في ساحة هبيما بمدينة تل أبيب، بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات سياسية سابقين، وبعضهم من الحاليين خاصة من المعارضة، ونشطاء من اليسار وغيرهم.

وحضر زعيم المعارضية يائير لابيد في المسيرة، كما حضر حليفه السابق بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، وكذلك رئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك.

كما شارك الآلاف في حيفا والقدس وبئر السبع ومدن ومناطق أخرى.

ورفع المتظاهرون في المسيرات شعارات اتهموا فيها حكومة نتنياهو بشرعنة قوانين تخدم حكمها وتهدف لحماية نتنياهو ووزرائه من الملاحقة الجنائية، وبالعمل على تفريق المجتمع الإسرائيلي.

وقبيل المسيرات، رفعت الشرطة (الإسرائيلية) من حالة التأهب ونشرت الآلاف من عناصرها في مختلف المدن.