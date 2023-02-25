نعيم: الهدف من اجتماع العقبة قمع المقاومة بأيدٍ فلسطينية

قال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحماس بغزة: "إن ️الهدف المعلن للاجتماع هو البحث في كيفية احتواء التصعيد والعنف في الأراضي الفلسطينية، ولكن الحقيقة هي البحث في كيفية تنفيذ الخطة الأمنية الأمريكية، وبأيدٍ فلسطينية لقمع مقاومة شعبنا وكبح تطلعاته نحو الحرية والاستقلال".

وأضاف نعيم في تصريح وصل الـ"الرسالة نت" مساء السبت، :"هنا نؤكد لقيادة السلطة أن كل الخطط الأمنية الأمريكية السابقة فشلت في قمع إرادة شعبنا بالمقاومة والتخلص من الاحتلال، كما أنها لن تحميكم من غضبة شعبكم إذا حلّ الوقت المناسب".

وتابع :"إنكم مصرون على الوقوف في الجانب الخاطئ من التاريخ، رغم فشل مشروعكم السياسي ومراهنتكم على قوى خارجية لتحقيق الأهداف الوطنية، وقبلتم على أنفسكم أن تكونوا أدوات في مخططات الاحتلال".

وأكد نعم أنه لا تزال أمامكم فرصة تتلاشى كل يوم للحاق بقطار شعبكم المتجه، بسرعة وبثبات، نحو القدس والأقصى.

وشدد على أنه يجب أن تعلنوا عن تراجعكم عن المشاركة في هذا الاجتماع المشبوه، وأن تتبنوا استراتيجية وطنية على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة، ومواجهة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وذلك من خلال بناء مؤسسات سياسية وطنية جامعة وديمقراطية.

وجدد تأكيده بهذه المناسبة أن وجود حكومة اليمين الفاشي الصهيونية يجب أن يكون فرصة استراتيجية لإعادة الاعتبار لمشروعنا الوطني، ومحاصرة الكيان وعزله، على طريق القضاء عليه.