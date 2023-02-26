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قاسم: المحاولات الدولية للقضاء على المقاومة مصيرها الفشل

هشام قاسم.jpeg
هشام قاسم.jpeg

غزة- الرسالة نت

أكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج هشام قاسم أن المحاولات الدولية لإجهاض المقاومة والقضاء عليها، مصيرها الفشل، كما كل المحاولات السابقة التي بدأت منذ عقود، وهو ما تشهد به سنوات طويلة من الصراع مع الاحتلال الصهيوني وداعميه ومواليه.

وشدد قاسم في تصريح له، اليوم الأحد على أن أي محاولة لوقف مسيرة المقاومة، وإعاقة مسارها الطبيعي نحو تحرير الأرض المحتلة وتطهير المقدسات، لن يكتب لها النجاح، لأنها تخالف النواميس الطبيعية، ويشهد بذلك حركات التحرر في المنطقة العربية والعالم أجمع، فقد ذهبت كل الاحتلالات إلى زوال، وبقيت الشعوب الحرّة على أرضها المحررة.

وبيّن أن الموقف الطبيعي والمأمول من أمتنا العربية والإسلامية، شعوبا وأنظمة وأحزابا، أن تساند شعبنا الفلسطيني في مسيرته الوطنية للتخلص من الاحتلال، وتحرير الأرض والإنسان، ودعمه بكل ما لديها من إمكانات وقدرات، سياسية وإعلامية وعسكرية.

وأوضح قاسم أن ثقتنا بشعوبنا العربية والإسلامية والعالم الحرّ أن يرفض كل محاولات القضاء على المقاومة والالتفاف عليها، وحماية الاحتلال واستعادة أمنه المفقود بفعل ضربات مقاومينا، لأن عمقنا الحقيقي في هذه الشعوب التي ما خذلت قضيتنا يوما.

وأشار إلى أنه في ضوء السياسات العنصرية للحكومة الفاشية لدى الاحتلال، فإن السلوك المتوقع هو مقاطعتها، وفرض الحصار عليها، وليس التواصل والاتفاق معها لوأد المقاومة، ومحاولة الإجهاز عليها.

 

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الاحتلال حماس المقاومة

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