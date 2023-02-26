قوات الاحتلال تقتحم مدرسة في نابلس وتنزل العلم الفلسطيني

اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح الأحد، مدرسة اللبن الشرقي الثانوية في جنوب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات أقدمت على إزالة العلم الفلسطيني عن مبنى المدرسة، وصادرته قبل أن تنسحب منها.

ونددت وزارة التربية والتعليم، باقتحام قوات الاحتلال للمدرسة وإنزال العلم.

وقالت الوزارة :إن هذا المشهد الذي بات يتكرر بحق المدرسة، واقتحامها وترويع طالباتها وكادرها؛ يؤكد على عنجهية الاحتلال واستهدافه المتواصل للتعليم.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية والمدافعة عن التعليم إلى اتخاذ موقف جاد تجاه هذه الانتهاكات وفضحها في المحافل كافة.