شاهد| مقتل مستوطنيْن في عملية إطلاق نار بنابلس

أعلنت وسائل اعلام الاحتلال ظهر الأحد، مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار في بلدة حوارة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت ما تسمى بـ"منظمة انقاذ بلا حدود" (الإسرائيلية) أن مستوطنيْن قتيلا متأثرين بإصابتهما في عملية إطلاق نار شمال عينبوس في حوارة.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في منطقة حوارة وبدأت بمطاردة منفذي العملية البطولية.

فيما وثّق المواطنون إصابة المستوطنين بعملية إطلاق نار، وتبين من خلال الفيديوهات والصور التي تم رصدها إصابة المستوطنين في المناطق العلوية من جسديهما، وهو ما يشير إلى أن حياتهما ميؤوسة منها كما ذكرت بعض وسائل إعلام الاحتلال.