حماس تبارك عملية حوارة البطولية

باركت حركة "حماس" عملية إطلاق النار البطولية التي نفذها أحد أبطال شعبنا وسط بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، وقتل خلالها مستوطنين، وانسحب من مكان العملية بسلام.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن العملية رسالة للاحتلال بأن دماء شهدائنا لا تذهب هدرًا، وأن شعبنا قادر على رد العدوان، ولا تزيده مجازر الاحتلال إلا تمسكًا بأرضه وبالمقاومة سبيلاً للتحرير والعودة.

وقالت: "إن هذه العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال والتي كان آخرها مجزرة نابلس التي راح ضحيتها 11 شهيدًا بينهم أطفال ومسنون".

وأرسلت حماس التحية إلى بطل عملية حوارة وأهلنا الصامدين في نابلس، مؤكدة دعمها لمقاومينا الأبطال لمواصلة استهداف قوات الاحتلال ومستوطنيه والانتقام لدماء الشهداء.

ودعت الحركة أبناء شعبنا في كل المناطق لمساندة المقاومة وحماية ظهرها.