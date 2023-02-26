وسائل إعلام عبري تكشف عن هوية قتيلا عملية حوارة

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، عن هوية قتيلا عملية حوارة في مدينة نابلس وأسفرت عن مقتل (إسرائيلييْن).

وذكرت قناة ريشت كان: "القتيلان في عملية حوارة هما شقيقان من مستوطنة هار براخا، وهما أحفاد الحاخام شموئيل يانيف أحد الحاخامات المعروفين في المدارس الدينية اليهودية خاصة في مستوطنات نابلس".

في حين، قال مجلس مستوطنة هار براخا: "نبلغكم مقتل اثنين من سكاننا الأعزاء وهما، "هاليل مناحيم" و"يغيل يعكوف يانيف" في عملية إطلاق النار بحوارة".

وأكدت قناة كان العبرية، أن أحد قتلى عملية حوارة في نابلس خدم في سلاح البحرية التابع لجيش الاحتلال (الإسرائيلي).

ومن جانبها، أفادت القناة 12 العبرية، بأنه تجري مطاردة لمنفذي عملية إطلاق النار. فيما أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي حاجز شافي شمرون شمال غرب نابلس، في كل الاتجاهين.



