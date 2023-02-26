ما اسم برنامج رامز جلال رمضان 2023 مع حلول شهر رمضان المبارك ، ينتظر الكثير من الناس لمعرفة الجديد من المسلسلات والبرامج ، بما في ذلك برنامج رامز جلال ، يبدأ العديد من المتابعين البحث عن جديد رامز جلال وماذا يخبأ في جعبته من حيل ومشاهد مفزعة للمشاهير.

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اسم برنامج رامز جلال

لم يتم الاعلان عن برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2023 ، لكن من المؤكد ان يتم تقديم برنامجه بشكل مستمر على قناة ام بي سي مصر ، ومن المقررأن يجمع رامز جلال في الموسم الجديد عدد كبير جدا من المشاهير سواء في الفن أو الرياضة

أو الاعلام وغيرهم ، وقد أشارت مصادر من داخل قناة أم بي سي مصر أن رامز جلال سيعمل علي استضافة رونالدو في الموسم الجديد.

موعد عرض برنامج رامز جلال 2023 في رمضان

يعرض برنامج رامز جلال في شهر رمضان المبارك وذلك عبر شاشة ام بي سي مصر ، التي لها الحق في تقديم جميع برامج مقالب رامز جلال ، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية .

بعد الانتهاء من آذان المغرب مباشرة ، بينما يتم إعادة عرض الحلقة من جديد في اليوم الثاني وذلك في الساعة الثانية عشر ليلا ، وقد نجح رامز جلال في استضافة عدد كبير من النجوم في المواسم الماضية.

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