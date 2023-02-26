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مستوطنون يحرقون عدة منازل للمواطنين في حوارة بنابلس

مستوطنون يحرقون عدة منازل للمواطنين في حوارة بنابلس
مستوطنون يحرقون عدة منازل للمواطنين في حوارة بنابلس

الرسالة نت - الضفة المحتلة

أضرم مجموعة من المستوطنين مساء الأحد، النار بعدد من منازل المواطنين في بلدة حوارة بنابلس.

ويأتي هذا الفعل الإجرامي استمرارا لسياسة القمع الصهيوني واستفراد المستوطنين بالمواطنين العزل، في محاولة لوأد المقاومة وإحكام ما تسمى القبضة الأمنية على حساب التنكيل والإجرام بحق الشعب الفلسطيني والذي توج بعملية بطولية في ذات المكان ردا على هذه الممارسات البشعة بحق شعبنا

وكان في الأثناء قد أطلقت مناشدات من المواطنين بنصرة أهالي البلدة بعد عدة حرائق في المكان.

كما وأظهرت المقاطع النيران في أكثر من بيت في البلدة ما يدلل على اتساع رقعة الجريمة، والتي وقعت تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/278507

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