بدء فعاليات الإرباك الليلي على حدود غزة دعماً لأهالي نابلس

بدأت مساء اليوم الأحد، فعاليات الإرباك الليلي قرب الشريط الحدودي الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة وذلك تنديدا بهجوم المستوطنين على مدن وقرى جنوب مدينة نابلس.

وأكدت مصادر محلية، أن الشباب الثائر بدء في احراق الإطارات المطاطية قرب الشريط الحدودي وذلك تعبيرا عن حالة الغضب الشعبي التي سادت عقب هجوم المستوطنين على بلدات جنوب نابلس.

بدورها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "يتجمع الآن عشرات الفلسطينيين في عدة نقاط بمحاذاة السياج الحدودي مع غزة، يحرقون الإطارات ويستعدون لما يسمونه "الإرباك الليلي" وقوات الجيش مستنفرة في المنطقة".