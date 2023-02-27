إليك ِ سيدتي طربقة عمل القطايف ، والشيرة،، طريقة عمل القطايف، رمضان 2023

يقبل الناس في رمضان ، على البحث عن وصفات من الحلويات الأساسية والمميزة له، يحبها الجميع وخصوصا الأطفال، ويمكن أيضا حشوها بأي مكون متوافر في المطبخ، سواء كان حلوا أو حادقا، وتعد طريقة عمل قطايف رمضان من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت هذه الفترة.

طريقة عمل قطايف رمضان

أهم خطوة في طريقة عمل قطايف رمضان، إعداد العجينة، ومقاديرها كالتالي:

• كوبان ونصف دقيق متعدد الاستخدامات منخول جيدا.

• ½ كوب دقيق سميد بدون أي إضافات.

• ملعقتان كبيرتان من سكر.

• ملعقة صغيرة خميرة فورية.

• ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

• ¼ ملعقة صغيره بيكينج صودا.

• ذرة ملح.

• 3 أكواب ماء دافئ.

مقادير الحشوة:

• كوب من عين الجمل المجروشة.

• 5 ملاعق صغيرة من السكر.

• ملعقة من القرفة.

• ملعقة من السمنة.

مقادير الشربات:

• كوب من سكر.

• ½ كوب ماء.

• ماء ورد أو فانيليا.

• نصف ليمونة.

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طريقة تحضير القطايف

تعد القطايف من أساسيات جدول أكلات رمضان، فهي سهلة وسريعة التحضير، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، فيما يلي طريقة عمل قطايف رمضان.

- في الخلاط يوضع الماء الدافئ، ثم يضاف إليه ملعقتان كبيرتان من السكر، وربع ملعقة صغيره من الملح.

- يضاف إلى الخليط معلقة صغيرة من الخميرة، وملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ونصف كوب من دقيق سميد.

- يضاف كوبان ونصف من الدقيق الأبيض المنخول، ثم اضربيهم بالخلاط حتى يتجانسوا معا بشكل جيد.

- ضيفي إلى الخليط ¼ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا، ويخلط مرة أخرى لمدة دقيقتين.

- توضع طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، وعندما تسخن توضع عجينة القطائف بقمع القطايف أو كيس حلواني.

- توضع العجينة على شكل دوائر صغيرة، وتترك حتى يلاحظ وجود ظهور فقاعات صغيرة، وتستوى تماما من الوجه.

- تحضر فوطة نظيفة وتوضع على نصفها القطايف، وتغطى بالنصف الآخر.

- لا توضع قطع القطائف فوق بعضها، حتى لا تلتصق معا.

- تكرر هذه الخطوة حتى يسوى كل العجين لديك.

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خطوات تحضير الحشوة

- يوضع في الكبة كوب من عين الجمل، واضربيه حتى تحصلي على قوام مجروش.

- تضاف 5 ملاعق صغيرة من السكر، وملعقة صغيرة من القرفة حسب الرغبة.

- ضيفي ملعقة صغيرة من السمنة، وتقلب كل المكونات معا بشكل جيد.

- توضع الحشوة في القطايف، واحرصي على قفل الأطراف لتلتصق جيدا.

- تكرر هذه الخطوة حتى تنتهي كل الكمية لديك.

طريقة تسوية القطايف

طريقة عمل قطايف رمضان تعتمد بصورة كبيرة بالتسوية، لها وصفتان:

- في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت، رصي القطايف المحشوة، ثم ادهني وجهها أيضا بالزيت.

- تدخل الصينية الفرن على أعلى درجة حرارة، في الرف المتوسط حتى تأخذ لون ذهبي.

طريقه أخرى للتسوية:

- توضع طاسة بها زيت غزير على النار متوسطة، عندما يسخن ضعي به القطايف.

- اتركيها حتى تأخذ لون ذهبي، ثم ترفع من الزيت بواسطة مصفاه، وتوضع على مناديل ورق لتمتص منها كل الزيت الزائد.

- عند الانتهاء من كل الكمية، توضع القطايف في طبق، وتسقى شربات أو عسل أبيض مثلما ترغبين.

مراحل إعداد الشيرة

يعد الشربات سر نجاح طريقة عمل قطايف رمضان، ونقدم لك فيما يلي خطوات سهلة لتحضيره.

- يوضع كلا من السكر والماء في إناء على النار، ويترك حتى يذوب السكر، ويغلي الخليط.

- تضاف عصره ليمونة وماء الزهر، ويترك

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