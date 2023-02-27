فؤاد للرسالة: السلطة لم تتوقف عن تنازلاتها للحظة منذ أوسلو

قال أبو أحمد فؤاد مسؤول دائرة العلاقات العربية والقومية بالجبهة الشعبية، إنّ قيادة السلطة الفلسطينية لم تتوقف للحظة عن تنازلاتها منذ توقيع اتفاقية أوسلو.

وأضاف فؤاد في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "منذ توقيع اتفاق أوسلو وبرتوكول باريس الاقتصادي، ونحن نعتبر أنه ارتكبت جريمة بحق شعبنا وقضيتنا الوطنية، ومنذ توقيع اتفاق أوسلو حتى يومنا والتنازلات مستمرة والمستفيد هو العدو والولايات المتحدة".

وتابع: "ما يجري الآن من الطرف الفلسطيني امتداد و استمرار لكارثة اتفاق أوسلو وما أعقبه من اتفاقات، والذي كان من نتائجه الانقسام البغيض في صفوف شعبنا".

ولفت فؤاد إلى أنّ سحب السلطة لمشروع ادانة الاستيطان من مجلس الأمن بإذعان لقرار الولايات المتحدة، مثّل ضربة لشعبنا وتأكيدا على رغبة السلطة الاستمرار في مسلسل التنازلات.

وعدّ مشاركة السلطة في قمة العقبة بمنزلة جريمة جديدة ارتكبتها السلطة بحق شعبنا.

وطالب فؤاد السلطة عدم المشاركة في هذه المؤامرة، "فشعبنا جاهز لاستمرار المقاومة و الانتفاضة ستتصاعد، وسيدفع العدو ثمن جرائمه غالياً".

كما حثّ على ضرورة وجود حراك شعبي فلسطيني داخل الوطن وخارجه، رفضا لوصفة الاقتتال الداخلي التي تتأهب السلطة للانخراط به على ضوء نتائج قمة العقبة.