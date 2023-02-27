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^200 مثال: غزة العزة

إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار قرب أريحا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الرسالة نت- الضفة المحتلة

أصيب مستوطن (إسرائيلي) بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، مساء اليوم الاثنين، في منطقة غور الأردن.

وذكرت إذاعة الجيش (الإسرائيلي)، أن عملية إطلاق النار أسفرت عن جريح حالته ميئوس منها، مشيرة إلى انسحاب المنفذ.

وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وعقب عملية حوارة، قرر جيش الاحتلال زيادة حواجز التفتيش حول المدينة، وتعزيز نشر القوات في الضفة الغربية والمستوطنات والطرق والمفترقات.

وتشمل هذه الإجراءات: زيادة القوات العسكرية على طول الطرق، وتعزيز الحماية عند المستوطنات والتقاطعات والحواجز ومحيطها.

وبحسب ما آلت إليه الأحداث الأخيرة، فقد توقع وزير جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، يوآف غالانت، أن تكون الأيام المقبلة صعبة ومعقدة، وقد تشهد تصعيداً في الضفة الغربية والقدس، وحتى على جبهة قطاع غزة.

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