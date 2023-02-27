إصابة 5 مستوطنين بعمليتي إطلاق نار قرب أريحا

أصيب 5 مستوطنين (إسرائيليين) بجروح إثر تعرضهم لإطلاق نار، مساء اليوم الاثنين، في منطقة غور الأردن.

وفي عملية إطلاق النار الأولى، استهدف مقاوم سيارة للمستوطنين، وفتح النار صوبها، ما أدى إلى إصابة مستوطن بجراح حرجة جداً.

واصطدم منفذ العملية في البداية بسيارة المستوطن، ثم نزل وفتح النار قبل أن ينسحب من المكان بسلام، في أسلوب مشابه لعملية حوارة البطولية التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

وبعد وقتٍ قصير، وقعت عملية إطلاق نار ثانية في منطقة محيطة بالعملية السابقة قرب أريحا، وأسفرت عن إصابة 4 مستوطنين بينهم حالات خطيرة.

وأغلقت قوات الاحتلال عدة طرق في الأغوار، سعياً للوصول إلى منفذي عمليتي إطلاق النار البطوليتين، وشرعت في عمليات تمشيط وبحث واسعة.

وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وعقب عملية حوارة، قرر جيش الاحتلال زيادة حواجز التفتيش حول المدينة، وتعزيز نشر القوات في الضفة الغربية والمستوطنات والطرق والمفترقات.

وتشمل هذه الإجراءات: زيادة القوات العسكرية على طول الطرق، وتعزيز الحماية عند المستوطنات والتقاطعات والحواجز ومحيطها.

وبحسب ما آلت إليه الأحداث الأخيرة، فقد توقع وزير جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، يوآف غالانت، أن تكون الأيام المقبلة صعبة ومعقدة، وقد تشهد تصعيداً في الضفة الغربية والقدس، وحتى على جبهة قطاع غزة.

.