نصرة لحوارة.. دعوات لعودة الإرباك الليلي والتصعيد جنوب نابلس

انطلقت دعوات شبابية في محافظة نابلس، اليوم الاثنين، للمواجهة والتصدي لعدوان المستوطنين، وعودة الإرباك الليلي في بيتا وقرى جنوبي المدينة، شمال الضفة الغربية.

وأعلن (حراس الجبل) عن عودة التصعيد وفعاليات الإرباك الليلي في بيتا وقرى جنوب نابلس، لمواجهة خطر المستوطنين ومخططاتهم.

وجاء في الدعوة: "يا أيها الأحرار الأوفياء للأرض والدماء، لن يدفع عنا أذاهم سوى الحديد والنار".

وأضاف: "قوتنا مستمدة من هذه الأرض فنحن أهلها وأصحابها، وهذه دعوة لكل حرّ شريف يغار على عرضه وأرضه ومقدساته للانخراط في فعاليات الصمود والتحدي ومواجهة المستوطنين وردع أفعالهم الإجرامية".

وطالبت القوى الفلسطينية، اليوم، عموم الشعب الفلسطيني بالنزول للشوارع والميادين الليلة، نصرة وإسناداً للمواطنين في بلدة حوارة والقرى المجاورة في نابلس.

وأكدت الدعوات "أهمية النزول للشوارع في المناطق الفلسطينية، الساعة 11:00 مساءً، فزعة لحوارة وقرى نابلس التي تتعرض لجرائم من المستوطنين".

وشهدت نابلس، أمس الأحد، هجومًا للمستوطنين على بلدات حوارة وعصيرة القبلية وبورين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

وخلّف العدوان (الإسرائيلي) شهيدًا وأكثر من 390 إصابة في صفوف الفلسطينيين، تنوعت بين إصابات بالرصاص وطعن بسكين وضرب بآلات حادة، إلى جانب حرق منشآت ومركبات فلسطينية.