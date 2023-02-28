بدران: حماس لم تكن جزءاً من التشاور حول لقاء العقبة

نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، ما ورد أو فهم من تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ حول لقاءاتٍ مع حركة فتح سبقت قمة العقبة.

وقال بدران في تصريح صحفي :"إن حركته على انفتاح دائم مع كل مكونات الشعب الفلسطيني لما فيه خير ومصلحة للشعب والقضية، والحركة تلتقي مع الكل الفلسطيني على الدوام".

وأضاف بدران:" ما ورد أو فهم من التصريحات المشار إليها بأن الحركة كانت جزءاً من التشاور حول لقاء العقبة، فهو غير صحيح البتة، ولا أصل له".

وأكد بدران إدانة الحركة من جديد لاجتماع العقبة الأمني لما له من مخاطر حقيقية على وحدة شعبنا ومقاومته، مشيرا إلى أن أي لقاءات أو حوارات وطنية إن حدثت فهي لتعزيز المقاومة وتطويرها بكل أشكالها والعمل الميداني المشترك ضد الاحتلال والمستوطنين.

وتابع:" شعبنا وقواه الوطنية يخوض اليوم مواجهة شاملة مع الاحتلال في القدس والضفة الغربية المحتلة دفاعاً عن أرضه ومقدساته، وواجبنا أن ندعم هذا الخيار، خيار النضال والمقاومة حتى زوال الاحتلال عن كامل ترابنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".