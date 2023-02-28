إصابة مستوطنين رشقاً بالحجارة في نابلس

أُصيب مستوطنان، مساء الثلاثاء، خلال رشق مركبتهما بالحجارة في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر عبرية أن فلسطينيين رشقوا مركبةً تقل مستوطنين بالحجارة، ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح في اليد والوجه.

وأفادت بأن المستوطن المصاب برشق الحجارة هو عم المستوطنين اللذين قتلا بعملية إطلاق النار، قبل يومين في البلدة.

وخلا شهر فبراير/ شباط الجاري، قُتل 8 جنود ومستوطنين إسرائيليين وأصيب 43 آخرين بجراح مختلفة ضمن 1177 عملا مقاوما نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفق تقرير شهري لمركز المعلومات "معطى".