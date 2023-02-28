61 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل، 61 عملاً مقاوماً، أدت لوقوع 17 إصابة في صفوف الاحتلال.

ووفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد شهدت الضفة 12 عملية إطلاق نار، وحرق 5 زجاجات حارقة، وإحراق مركبتين للمستوطنين، و13 عملية تصدي للمستوطنين، إلى جانب تحطيم 9 مركبات لهم، واندلاع 20 نقطة مواجهة.

وفي القدس، أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في عناتا، فيما اندلعت مواجهات مع الاحتلال فيها وفي أبو ديس وحزما.

أما في رام الله فاندلعت مواجهات في كل من حاجز عطارة، وسنجل، ومستوطنة بيت أيل، وسلواد، وتصدى المواطنون للمستوطنين في وادي الحرامية وحطموا مركباتهم، وفي مستوطنة موديعين، وسلواد.

وأصيب مستوطنين نابلس، بعد تصدي الفلسطينيين لهم، وتحطيم مركباتهم، في حوارة ومستوطنة يتسهار، كما أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في البلدة القديمة وجبل جرزيم وحاجز صرة وحاجز شافي شمرون وجبل صبيح، ومستوطنة مجداليم وقصرى، وحاجز زعترة، بينما اندلعت مواجهات في كل من دير شرف وبيتا.

وشهدت قلقيلية عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم في عزون والفندق، وبالقرب من مستوطنة اقني حيفتس بطولكرم.



وسجلت الخليل عملية إطلاق نار في مستوطنة كريات أربع، وعمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم في مستوطنة غوش عتصيون وبيت أمر، فيما أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في مستوطنة شاكيد بجنين