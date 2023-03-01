اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال حصارها منزلًا في أريحا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال محاصرتها أحد المنازل في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، إلى جانب اعتقال عدداً من الشبان، وسط اشتباكات مسلحة يخوضها مقاومون من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

ودفع جيش الاحتلال (الإسرائيلي) بتعزيزات عسكرية إلى منطقة المنزل المحاصر بمخيم عقبة جبر، فيما لا يزال المقاومون يتصدون لقوات الاحتلال ويخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة.

وانطلقت دعوات عبر مكبرات المساجد في مخيم عقبة جبر، تطالب المواطنين بالتصدي لاقتحام الاحتلال، وسط تواصل للاشتباكات المسلحة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات حتى الآن، واحدة من الإصابات خطيرة في البطن، جراء اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا، مؤكدة أن الاحتلال يعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المخيم.

واستخدمت قوات الاحتلال مواطناً وطفله كدرع بشري، أمام المنزل المحاصر في أريحا، من قبل 20 آلية مصفحة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان خلال محاصرة المنزل بينهم شاب مصاب، وأطلقت صاروخاً تجاه المنزل المحاصر بمخيم عقبة جبر.

يشار إلى أن مستوطناً قُتل قبل يومين في عملية إطلاق نار بطولية وقعت في غور الأردن قرب أريحا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تنفيذ عملية إطلاق نار ببلدة حوارة أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، وانسحب منفذو العمليتين من المكان بسلام.

وشرعت قوات الاحتلال على مدار اليومين الماضيين في عمليات تمشيط وبحث عن منفذ عملية أريحا، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة وفرضت حصاراً على المدينة.