الأسرى يباشرون الإرباك الليلي.. ماذا يعني ذلك؟

تستمر الخطوات التصعيدية التي بدأها الأسرى في سجون الاحتلال منذ 16 يوما، ليعلنوا اليوم بدء الإرباك الليلي في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وقال حازم حسنين، المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى، إن الإرباك الليلي يعني خطوات احتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال، وحالة إرباك مستمرة في السجون.

وأوضح حسنين أن ذلك يعني الطرق المستمر على الأبواب، والتكبير داخل الغرف بشكل موحد، والقرع بما يتوفر من أدوات طعام.

وذكر أن حالة الإرباك تستمر حتى منتصف الليل، حيث يلبس الأسرى (الشاباص) كخطوة احتجاجية، ويطفئون الأضواء ليلا ويشعلونها فجرا.

وأشار إلى أن من ضمن اجراءات الإرباك التعنت في الوقوف في الصف للعد، وعمل جلسات تعبوية للأسرى.

وأكّد أن الهدف من الإرباك إيصال رسالة احتجاجية شديدة اللهجة من الأسرى لإدارة السجون.

وختم حسنين حديثه بالقول: "الأسرى مستمرون في معركتهم وصولا للمعركة الكبرى في مطلع رمضان، والتي سيخوضها أكثر من 4 آلاف أسير ضد قرارات المتطرف وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير التي اتخذها ضد الأسرى".