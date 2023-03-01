لطفي بوشناق يحيي حفلا تضامنيا مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا

أحيا الفنان التونسي لطفي بوشناق، مساء أمس الثلاثاء، حفلا فنيا خصّصت مداخيله لصالح ضحايا الزلزال التي ضرب تركيا وسوريا أوائل فبراير/شباط المنصرم.

واستهل بوشناق الحفل متوجّهًا إلى ضحايا الزلزال، بأغنيته المعروفة "هذي غناية ليهم" (هذه أغنية لهم) وقال "هذا حفل لهم (ضحايا الزلزال).

وحضر الحفل وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وسفير تركيا في تونس كاجيلار فهري شاكيرالب، وعدد من الدبلوماسيين الأجانب المقيمين في تونس.

وتأتي هذه اللفتة ضمن موجة تضامن شهدتها تونس مع ضحايا الزلزال في تركيا تمثلت بتسيير وزارة الدفاع والهلال الأحمر طائرات إغاثية.

وأرسلت تونس فريق بحث وإنقاذ مكوّن من أطباء وفرقة مختصة من الحماية المدنية (الدفاع المدني).

وفي 6 فبراير/شباط 2023، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.