الاحتلال يجدد إبعاد ناصر هدمي عن القدس

سلمت سلطات الاحتلال ، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر هدمي، اليوم الأربعاء قرارا بتجديد إبعاده عن القدس، حتى 20 آب/ أغسطس المقبل.

وبحسب مصادر محلية، فإن مخابرات الاحتلال قامت باستدعاء ناصر الهدمي لتسلمه قرارا بتجديد إبعاده للمرة الرابعة على التوالي.

وجددت سلطات الاحتلال قرار إبعاد "الهدمي"، عن القدس والمسجد الأقصى منذ أكثر من عام، إضافة لقرار منعه من السفر الذي يتجدد بشكل دوري.

واتهمت سلطات الاحتلال "الهدمي" بأنه ينفذ أنشطة في القدس بحجة أنها "تشكل خطرا على أمن القدس والمنطقة".

ويتعرض "الهدمي" لتضييقيات مستمرة من سلطات الاحتلال، حيث تمنعه من السفر منذ أربع سنوات ونصف، كما تمنعه من التواجد في القسم الشرقي من القدس منذ نحو سنة ونصف، وهو أسير سابق.