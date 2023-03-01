33 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 33 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم، أدت لإصابة جندي إسرائيلي.

وأصيب جندي إسرائيلي باشتباك مسلح وإلقاء عبوات ناسفة، خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر في أريحا، ظهر اليوم الأربعاء.

واستشهد الشاب محمود جمال حسن حمدان (22 عامًا)، مساء اليوم، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الحي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال قرب بلدة بيت أمر ومخيم العروب في الخليل، وعلى حاجز الجلمة في جنين.

واستهدفوا بالرصاص حاجز جبارة، وفجروا عبوة ناسفة على حاجز "نتساني عوز" في طولكرم، كما ألقوا عبوة ناسفة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في عزون شرق قلقيلية.

وتصدى الشبان الثائر لـ4 اعتداءات للمستوطنين في برام الله ونابلس والخليل، وحطموا مركباتهم.

واندلعت مواجهات في 15 نقطة مواجهة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وقلقيلية ونابلس وجنين وأريحا والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

واشتعلت الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة بالعمليات المؤثرة ضد الاحتلال ومستوطنيه، خلال شهر فبراير المنصرم.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" في تقريره الدوري (1177) عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال الشهر الماضي، أدت إلى مقتل (8) إسرائيليين، وإصابة (43) جنديا ومستوطنا بجراح مختلفة.