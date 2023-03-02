محللون: تصاعد الأوضاع في الداخل المحتل مرهون بأحداث الضفة

خرجت مسيرة في مدينة سخنين بالداخل المحتل قبل يومين تضامنا مع أهالي حوارة، ورفضا للإرهاب الممارس بحق نابلس ومدن الضفة الغربية منذ العام الماضي، ورفع المشاركون في المظاهرة الشعارات المنددة بعدوان الاحتلال ومستوطنيه، وأخرى تدعو إلى الوحدة في مواجهة الفاشية الدموية.

وأتت هذه المظاهرة، بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الأراضي المحتلة عام 48، حيث قالت اللجنة في بيان نشر لها بالأمس: “لن نترك شعبنا البطل فريسة للاحتلال ومستوطنيه المجرمين.. واجبنا جميعا كل في موقعه العمل من أجل المشاركة الجماهيرية الواسعة، نحن في اختبار قاس نكون فيه أوفياء لانتمائنا وأولادنا وشعبنا الفلسطيني، ونكون فيه في مواجهة الظلم والحرق والقتل وتدنيس المقدسات”.

وأوضحت اللجنة أن هذه المظاهرة تأتي كخطوة أولى ضمن خطوات أخرى للتضامن مع شعبنا في الضفة، وربما يشكل تضامن الداخل المحتل مع أهالي الضفة الغربية فارقة قد تؤدي لكثير من السيناريوهات.

المحلل السياسي عوض عبد الفتاح من الناصرة يقول: "الردود لا زالت في بدايتها وأتوقع أن تتصاعد مع تصاعد الأوضاع في الضفة"، لافتا إلى أن الانقسام طال حتى المجتمع الفلسطيني في الداخل، ولا يوجد مركز سياسي جامع للجميع رغم وجود لجنة القيادة العليا، لكنها أيضا تعاني ضعفا وهناك تيار كبير تحالف مع حكومة الاحتلال، وهذا عرقل إمكانية تنظيم قوة شعبية حقيقية، حسب قوله.

ويرى عبد الفتاح في مقابلة مع (الرسالة) أن المظاهرة مهمة رغم تواضعها، مضيفا: "هي واجب وطني وأخلاقي ويجب أن يكون هناك مشاركة لفلسطينيي الداخل المحتل، وما حصل في اللد عام 2021 تجربة لا تنسى والحكومة (الإسرائيلية) الحالية هي أكثر إرهابا من أي حكومة أخرى وأكثر وضوحا في نفس الوقت.

ويتابع عبد الفتاح: "كنتُ أتفحّصُ حركةَ المظاهرة والمتظاهرين وأحاولُ أن أقرأ ملامحَ وجوه الناس، أو من خلال الحديث مع بعضهم. ربما في محاولة لأقدّر كمْ حجم الغضب الذي يعتمل في صدورهم، وكمْ حجم الاستعداد للارتقاء بهذا الغضب، إلى حراكٍ مستدام ومنظم، وفاعل، يتردد صداه في كل البلاد والوطن، وفي العالم".

واعتبر أن لجنة المتابعة أصابت بتنظيم المسيرة كون الظرف الذي يعيشه الفلسطينيون أكثر خطورة، وهو لم يبدأ في مجزرة حوارة، ولا في عهد حكومة الاحتلال الحالية، قائلا: "لذلك نحتاج لإطلاق خيالِنا لكيفية تطوير نضالِنا، بل حتى لكيفية تنظيم مظاهراتنا، واعتصاماتنا، وإغلاق الشوارع، على حد تعبيره.

بدوره يرى المحلل السياسي قدري أبو واصل عضو لجنة المتابعة العليا أن كل الأوضاع في المناطق الفلسطينية مرتبطة ببعضها البعض، فإن تصاعدت الأوضاع في الضفة ستؤثر على الداخل، وإن تصاعدت في النقب ستؤثر على المناطق الأخرى.

كل السيناريوهات من وجهة نظر أبو واصل واردة، ولجنة المتابعة العليا تنوي الذهاب إلى حوارة ومتابعة الأضرار والأوضاع، وتقوم الآن على حملة مساعدة للأهالي.

وقال أبو واصل: "لا نريد أن نستبق الأحداث لكنها واضحة فنحن أصحاب قضايا مترابطة والاحتلال يمارس ساديته على كل منطقة بطريقة مختلفة، فنحن اليوم نعاني من سحب المواطنة والجنسية والطرد من المدن التي نسكن فيها، وتعاني مدن الضفة والقدس من الاقتحامات والتضييقات على الحواجز واستهداف الشباب بالقتل والاعتقال.

ويضيف: "هذا الواقع المرير الذي يعاني منه الفلسطيني في الداخل وفي الضفة والقدس وفي كل المدن الفلسطينية يدفع للمواجهة، وتصاعد الأوضاع، فالوضع الفلسطيني العام ينعكس علينا بالداخل".

ونفّذ المستوطنون، قبل يومين، نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، أسفرت عن استشهاد المواطن سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاما)، وإصابة أكثر من 350 آخرين، وإحراق وتحطيم عشرات المنازل والمحلات والمركبات.