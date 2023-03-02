مستوطنون يطردون 3 مواطنين أثناء رعيهم اغنامهم شمال أريحا

رعى مستوطنون، اليوم الخميس، أغنامهم في الأراضي الواقعة في منطقة "الصوانة" بالقرب من عرب المليحات شمال غرب أريحا.



وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، في بيان صحفي ، بأن 6 مستوطنين مسلحين بالاسلحة الرشاشة، عادوا للعربدة في منطقة الصوانة الواقعة بين منطقتي المعرجات ونبع العوجا، برعي أغنامهم في الأراضي، وملاحقة رعاة الأغنام الفلسطينينيين، وطردهم.



وأوضح أن هؤلاء المستوطنين طردوا 3 من رعاة الأغنام الفلسطينيين بإجبارهم على ترك مراعيهم واستفزازهم، وهم: محمد سليمان كعابنة، حسين داود رشايدة، جمال سليمان مليحات.



علما بان تلك المناطق تشهد صراعا يوميا بين المستوطنين والسكان الفلسطينين فيها ،يهدف من خلاله الاحتلال إلى ازالتهم وحذفهم من أماكن سكنهم.