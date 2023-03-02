بحر: ندعم مطالبة البرلمان العربي إدراج ميليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب

أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، د. أحمد بحر، دعم المجلس التشريعي لمطالبة البرلمان العربي بإدراج (ميليشيات المستوطنين) على قوائم الإرهاب، معتبرا إياها خطوة مهمة إزاء ما يرتكبه المستوطنون من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد د. بحر في تصريح صحفي، على ضرورة تبني هذه المطالبة دوليًا وجعلها حقيقة على أرض الواقع.

وأوضح أن المستوطنين الصهاينة باتوا أكثر جرأة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في ظل تطبيع بعض الأنظمة العربية، والصمت الدولي، والتنسيق الأمني، محذرًا من تصاعد وتيرة تلك الجرائم في حال لم يتم لجم المستوطنين وحكومتهم الفاشية التي توفر لهم الحماية والدعم.

ودعا د. بحر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل، وتحمل مسؤولياته لوقف انتهاكات المستوطنين الصارخة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، كما طالب البرلمانات العربية والإسلامية والعالمية بدعم مطالبة البرلمان العربي والعمل على تحقيقها.