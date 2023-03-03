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الاحتلال يفرج غداً عن 4 مواطنين من عائلة شلون

اعتقالات-اقتحام-اقتحامات-قوات-الاحتلال-مواجهات.jpg
اعتقالات-اقتحام-اقتحامات-قوات-الاحتلال-مواجهات.jpg

الضفة- الرسالة نت

 أفاد نادي الأسير، مساء الخميس، أن سلطات الاحتلال ستفرج غدًا الجمعة عن 4 مواطنين من عائلة شلون، فيما أبقت على اعتقال شقيقهم ماهر، والذين تم اعتقالهم يوم الأربعاء خلال اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وبحسب النادي، فإن المفرج عنهم هم: ناصر شلون، محمد شلون، عامر شلون، وصالح شلون، فيما سيعرض الاحتلال شقيقهم ماهر للمحكمة يوم الأحد المقبل.

وكان الاحتلال (الإسرائيلي) قد زعم اعتقالهم بتهمة تنفيذ عملية أريحا.

 

 

 

وأعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إغلاق أريحا عبر فرض حواجزها العسكرية بمحيط المدينة.

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