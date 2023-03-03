الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين في خيمة الإسناد بسلوان

اعتدت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الجمعة، على الفلسطينيين المتواجدين في خيمة الإسناد بحي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وتبعًا لمصادر محلية، فإن قوات من شرطة الاحتلال اقتحمت خيمة الاعتصام في حي البستان ببلدة سلوان، واعتدت على المصلين، وأبعدتهم عن المكان بالقوة.

وأدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة في خيمة الإسناد في حي البستان؛ رفضًا لقرارات الاحتلال محاولة تهجير سكانه، لصالح جمعيات استيطانية، وهدم منازل المواطنين هناك.

وفي السياق، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في حي بئر أيوب في بلدة سلوان، والتي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام.

وفي فبراير/شباط المنصرم، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا يقضي بهدم بناية سكنية في حي واد قدوم، ويعيش في هذا المبنى 75 فردًا منذ ما يزيد عن ثمانية أعوام، وهم يحاولون الحصول على ترخيص، إلا أن بلدية الاحتلال فرضت عليهم شروطا تعجيزية حالت دون ذلك.