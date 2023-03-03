مستوطنون يهاجمون قري وبلدات في الضفة والقدس

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، مواطنين واعتدوا على ممتلكاتهم في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس.

ففي نابلس، هاجم مجموعة من المستوطنين، منازل المواطنين في قرية بورين جنوب المدينة، ورشقوهم بالحجارة، وأطلقوا الرصاص الحي بالهواء.

كما رشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة ظهرا على شارع حوارة الرئيسي، ما أدى إلى تحطيم زجاج إحداها.

وانطلقت دعوات للمواطنين عبر سماعات المساجد في بورين للخروج والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

وفي رام الله، هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين بالحجارة في طريق المعرجات الرابطة بين محافظتي أريحا ورام الله.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين ما زالت تتواجد على طريق المعرجات، وتقوم بمهاجمة مركبات المواطنين بالحجارة في طريق المعرجات.

أما في القدس، فقد اعتدى مستوطنون، على مواطنين ومتضامنين أجانب في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأكدت مصادر محلية بأن مستوطنين بحماية جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المشاركين في الوقفة التنديدية بإجراءات الاحتلال في حي الشيخ جراح، والمتمثلة بإخلاء سكان الحي.

وأضافت أن قوات الاحتلال فرقت المشاركين في المسيرة وأبعدتهم عن مدخل الحي بالقوة.