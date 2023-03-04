حملة المقاطعة ترحب بموقف طرد الاحتلال من الاتحاد الأفريقي

رحبت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع – فلسطين بموقف المجموعات والمنظمات الافريقية التي رحبت في بيان لها بتعليق عضوية وضع الكيان الصهيوني كمراقب في الاتحاد الافريقي.

وثمنت الحملة عالياً وصفهم لهذه الخطوة بأنها الأولى نحو تصحيح الخطأ الفادح في قبول نظام الفصل العنصري والاستيطاني الصهيوني في الاتحاد الافريقي، وتعريتهم للكيان باتهامه بأنه من يقف خلف تأجيج الصراعات والفتن والفساد في القارة ونهب مواردها.

وأكدت الحملة على عمق الترابط والصلة التاريخية والقيمية والنضالية بين الشعب الفلسطيني والشعوب الافريقية، والتطلعات المشتركة في تحقيق العدالة، فإنها تدعو جميع الدول الافريقية والأحرار في كل مكان إلى المزيد من العمل والضغط على الاحتلال الصهيوني وداعميه لمحاصرة هذا الكيان غير القانوني العنصري الفاشي وعزله.