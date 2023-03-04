إصابة مستوطن في الخليل واشتباكات في جنين

أصيب مستوطن (إسرائيلي) في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حجاي" الجاثمة على أراضي دورا جنوب الخليل.

ونفذت العملية على الطريق ٦٠ الاستيطاني، حيث تعرضت مركبة المستوطن لإطلاق نار من مقاومين يستقلون سيارة مسرعة.

وتمكن منفذو العملية من الانسحاب من المكان، بينما أغلقت قوات الاحتلال المنطقة وبدأت بعمليات تمشيط بحثا عن المقاومين.

بالتزامن مع ذلك، اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت عمر كميل والد الشهيد محمود كميل السناجل، عقب اقتحام منزله في بلدة قباطية.

واستشهد الفتى محمود السناجل في ديسمبر عام 2020 عقب تنفيذه عملية طعن أدت لإصابة جندي (اسرائيلي) بجراح قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد كميل 17 عاما في الثلاجات منذ استشهاده.

وقتل 3 مستوطنين وأصيب 28 آخرين بجراح في عمليات مقاومة، في الفترة الممتدة من 24 فبراير/ شباط المنصرم حتى الثاني من مارس/ أذار الجاري، وفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي".