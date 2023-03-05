اندلاع حريق بـ5 شاحنات في الرملة

اندلع فجر الأحد حريق في 5 شاحنات تعود لمواطنين من مدينة الرملة بالداخل الفلسطيني المحتل، دون تحديد أسباب الحريق.

وأفاد بيان صادر عن الناطق بلسان (سلطة الإطفاء والإنقاذ) للإعلام العربي أن طواقم عديدة من الإطفاء والإنقاذ، عملت على إخماد حريق شب في 5 شاحنات بالقرب من مفرق (هتعبورا).

وأوضح أن طواقم سلطة الإطفاء والإنقاذ عملت على منع انتشار الحريق، علمًا أن خزانات كبيرة من السولار كانت في المكان.

وأشار إلى أن الطواقم منعت وصول النيران إلى خزانات الوقود، فيما لم يبلغ عن إصابات، ولم تعرف أسباب اندلاع الحريق.