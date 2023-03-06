بدران: نعتز بالعمل مع (الجهاد الإسلامي) تنسيقًا وتشاورًا

بارك حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إلى زياد النخالة نيله ثقة قيادة حركة الجهاد الإسلامي وانتخابه أميناً عاماً للحركة لولاية ثانية.

وأعرب بدران في تصريح له، اليوم الاثنين، عن اعتزاز حركة حماس بالعمل مع الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي، تنسيقاً وتشاوراً، في كلّ ما يخص خدمة شعبنا وقضيته الوطنية.

وتقدّم بخالص التهنئة والتبريكات لكل الإخوة أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، داخل فلسطين وخارجها، الذين تمّ انتخابهم في هذه الدورة.

وختم بقوله: "مع دعائنا لهم جميعاً بالتوفيق والنجاح في خدمة شعبنا ومشروعنا النضالي الذي يتعزّز بالوحدة الوطنية والتمسّك بالمقاومة سبيلاً لتحرير أرضنا ومقدساتنا".