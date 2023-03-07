تشكيل كتيبة (إسرائيلية) في اللد لتعزيز عمل الشرطة

ذكرت قناة "كان" العبرية الإثنين، أنه تم الكشف خلال لجنة الأمن القومي في الكنيست (الإسرائيلي) عن تدريب الشرطة كتيبة من المتطوعين المدنيين من سكان مدينة اللد اليهود للاستعداد لمواجهة "توترات محتملة" خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت القناة، :"إن المواد التي تلقتها اللجنة البرلمانية التي يرأسها عضو الكنيست، تسفيكا فوغل من حزب (عوتسماه يهوديت) تظهر أن الشرطة دربت ومولت في الأشهر الأخيرة كتيبة من المتطوعين منمدينة اللد".

واستنكر عضو بلدية اللد وعضو اللجنة الشعبية محمد أبو شريقي هذه الخطوة، قائلًا، "منذ هبة الكرامة، تلوح في الأفق مخططات لتشكيل وحدات لتأجيج الأوضاع في مدينة اللد، فرئيس البلدية لا يكفي بتشكيل الميليشيات المتطرفة ضد العرب، وإنما يريد تأجيج الاوضاع فهو مقبل على انتخابات المجالس المحلية في المؤسسة الظالمة ويريد صنع مشاكل مع العرب".

وقال "هذه الوحدات لا نرى منها خيرًا وتأتي للتضييق علينا والتنكيل بنا وبمقدساتنا، نحن ندرك أن رئيس البلدية يريد تأجيج الأوضاع، ولكننا سنقف سدًا منيعًا للدفاع عن أنفسنا".

وأضاف، "رئيس بلدية اللد أصدر بيانًا أيضًا يريد ملاحقتنا والتضييق علينا ومنعنا من الصلاة خارج المساجد خلال شهر رمضان، كأننا نحن نسيطر على أراضي البلدية، ويريد منعنا من الصلاة خارج المسجد الذي لا يتسع للمصلين بدلًا من إعطائنا مساحات للتوسع عليها".

وتابع، "نقول لرئيس البلدية إن أوقافنا ومسجدنا خط أحمر، ولا نسمح لرئيس البلدية أن يمس هذه الأوقاف والمقدسات، نحن مقبلون على رمضان وأعداد المصلين تزداد، ولكن رئيس البلدية لا يريد الخير لنا".

كما وقال "هناك نية مبيتة لتشكيل عصابات وميليشيات تقوم بالتضييق على الوسط العربي، لقمعنا والتنكيل بنا، وسنلتئم في اللجنة الشعبية وفي بلدية اللد وسنعلن عن تشكيل لجان حراسة للدفاع عن أنفسنا".

الجرمق الاخباري