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إطلاق نار على مركبة رئيس نقابة المهندسين في نابلس

رئيس نقابة المهندسين في نابلس، يزن جبر
رئيس نقابة المهندسين في نابلس، يزن جبر

الضفة- الرسالة نت

تعرضت مركبة رئيس نقابة المهندسين في نابلس، يزن جبر، الليلة الماضية، لإطلاق نار من قبل مجهولين.

وأدانت النقابة في نابلس، حادثة إطلاق النار التي وصفتها بـ "الغادرة"، مشيرةً إلى أن 10 رصاصات اخترقت المركبة.

وقالت النقابة: "أفعال الظلام هذه تأتي في سياق تهديد السلم الأهلي واستقواء الخفافيش بأوقات انتشار جيش الاحتلال ليلا"، مطالبةً المحافظة والأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها كون الحدث فيه تهديد مباشر لحياة مواطن أولاً وشخصية عامة لها دورها النقابي والمجتمعي.

وأكدت على أن رسالتها ودورها النقابي والمجتمعي ماضٍ في طريقه.

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