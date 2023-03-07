حماس: جرائم الاحتلال ومستوطنيه تدفع الأوضاع نحو التصعيد

اعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، جرائم مجموعات المستوطنين الإرهابيين ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا خطيرًا يدفع الأوضاع نحو التصعيد، مؤكدًا أن حكومة الاحتلال بشخصياتها المتطرفة وسياستها العنصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا السلوك النازي.

وأشار قاسم، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن جرائم المستوطنين في حوارة ومختلف بلدات الضفة ومهاجمة المواطنين بطريقة همجية بحماية قوات جيش الاحتلال ترجمة عملية لدعوات الوزير المتطرف (بتسلئيل ستموتيرتش) الذي دعا إلى مسح بلدة حوارة من الوجود.

ولفت إلى أن حماية قوات الاحتلال لمجموعات المستوطنين أثناء عدوانها على أبناء شعبنا يؤكد الاستهتار الكامل من الاحتلال بكل القوانين الدولية، وضربها عرض الحائط بكل الإدانات الإقليمية والدولية للجريمة الأخيرة في حوارة.

ودعا الناطق باسم حركة حماس إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال وقطعان المستوطنين، والتصدي لهجماتهم الإرهابية، مطالبًا بضرورة توحيد الجهود على الأرض للتصدي للاحتلال وسياسته الإجرامية.